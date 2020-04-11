「台中市大台中警察之友會」為支持台中市政府警察局所屬員警依法執勤、保障訴訟權益，由理事長賴文玉結合民間力量，募集新台幣1200萬元，成立「警察因公涉訟輔助金」專戶，並由市警局研訂「台中市政府警察局員工因公涉訟審議委員會設置及審議要點」，自今年4月1日起實施，保障員警權益。

員警說，第一線人員執行任務時，常面臨高度的危險與不確定性，如造成傷亡，需面臨冗長之訴訟程序及民事賠償問題，有了這項資源就能讓同事們工作起來更放心。

警局說，未來因公涉訟同仁除可依相關規定向服務機關及內政部警政署申請各審級律師費用補助，如仍有不足時，即可向市警局因公涉訟審議委員會提出申請補助，經審議通過後，由「台中市大台中警察之友會警察因公涉訟輔助金」專戶補助費，讓所屬員工多一層保障。

市警局長楊源明對於「台中市大台中警察之友會」全力支持本案輔助金專戶之成立表達深切感謝之意，尤其賴理事長經營事業有成，且長期支持警察工作，為警方提供堅實的後盾。

楊源明強調，未來市警局員工如因公涉訟或遭民事求償，都會個案審查，符合因公執法者即依情節給予補助，實質協助及紓解因公涉訟案件所需費用，減輕身心壓力，使同仁無後顧之憂，並激勵勇於任事，依法貫徹公權力，有效提供員警及其家庭安全與安心的保障。

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(中時電子報)