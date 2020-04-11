新冠肺炎疫情衝擊產業，政府規劃待疫情趨緩後發行振興抵用券。對此，資深媒體人鄭師誠認為，疫情不知道會鬧到什麼時候，中小企業和觀光相關產業目前已經進入彌留狀態，等蔡政府發券的時候，可能倒掉大部份。該文章也引來網友熱議，紛紛表達不滿。

鄭師誠在臉書指出，總統蔡英文說要等疫情過去才考慮發抵用券，問題是，連新冠病毒都不知道會鬧到什麼時候，中小企業和觀光相關產業目前已經進入彌留狀態，等蔡政府發券的時候，可能倒掉大部份，就像人掛了，再吃人蔘，再喝蓮子大還湯？有意義嗎？有救嗎？他也呼籲蔡總統到基層，聽聽民間疾苦。

網友則紛紛回應表示「誰會為了1000折扣去花4000，至少我不會」、「發口罩好過發抵用券」、「所以就是等等等」、「全世界都在發疫情補助金給百姓，只有我們政府還在不知想什麼」、「不能同意再多」、「說的好 真的會倒一堆」、「快關門的都已經倒地不起了」。

(中時電子報)