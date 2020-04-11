根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，NBA聯盟和球員工會已經同意，受到新冠疫情影響，無限期暫停全部交易簽約事項，這些事項包含球員簽約與交易、球員選項執行與球隊選秀執行，甚至今年選秀會很可能延到8月舉行！

其實NBA聯盟與球員工會做出這樣的決定並不意外，因為NBA自從3月12日爆發首例感染新冠肺炎球員(爵士中鋒戈貝爾)，就已緊急宣布無限期停賽，自然關於球員交易或選秀大會，都只能跟著無限期暫停，等待疫情真正獲得改善。

畢竟當前現實情況是，美國新冠肺炎疫情繼續延燒當中，確診人數都快突破50萬，居全球國家最多，就算美國總統川普邀集各大職業聯賽總裁開會，要求美國各大職業聯賽儘早復賽，可是總裁們決定不予理會，繼續遵從醫療專家的建議。

就以原定6月25日舉辦的NBA選秀大會來說，目前各隊傾向至少延到8月1日以後，畢竟當前聯盟規定各隊不得進行當面試訓，只能透過影片或視訊，藉以考察各隊看上的新秀，已經對於各隊與決定參加選秀的球員造成一些麻煩。

只是《The Athletic》也在11日提前爆料，聯盟樂觀評估可在6月中旬重新開打，且必須先進行兩周隔離與兩周訓練營，才有辦法進行「縮水版」的例行賽與季後賽，但這一切都必須要在美國疾病控制與預防中心(CDC)同意之後才可能進行。

(中時 )