澎湖》2020年4月11日 澎湖 ▲鎖港杭灣海域珊瑚礁花園歡迎新嬌客，放流燕魚注入新生命。（澎湖縣政府提供／陳可文澎湖傳真）

防疫也復育，旺旺集團力挺澎湖縣海洋保育，在鎖港海域杭灣海中種樹、水中造林，打造海底珊瑚花園，11日縣府力邀當地浮潛業者放流燕魚，注入海洋新生命。

澎湖縣積極推動海洋復育，海中種樹計畫持續10多年，近3年來成效卓著，尤其旺旺集團蔡衍明基金會接連投入兩次3年300萬元金援，成功孕育了上千平方公尺面積珊瑚裙，建構了全國第1座人造珊瑚海洋花園。

杭灣海域的壯觀繽紛珊瑚海及豐富海洋生態吸引著慕名來朝聖，每年超過4萬5000人次參與浮潛體驗活動，目前當地有12家浮潛業者進駐，初估產值高達2250萬元。

今年疫情衝擊澎湖觀光慘兮兮，縣府活化海洋任務持續不中斷，9日攜手水試所澎湖海洋生物研究中心放流5萬隻沙蟹苗，11日再邀集當地浮潛業者放流燕魚。

燕魚俗稱「富貴魚」，背鰭、臀鰭及腹鰭軟條會延長，體型優美、泳姿優雅、體色褐黃色，以藻類、底棲無脊椎動物或小魚為食，群聚優游的著名觀賞魚。

澎湖縣水產種苗繁殖場表示，燕魚具有定棲特性，嶄新的海底花園新嬌客豐富了海洋花園生物多樣性，為澎湖海洋生態注入新活力，再次打響杭灣潛水天堂金字招牌。

(中時 )