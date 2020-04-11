新冠肺炎疫情不止，三重平和里長黃進行11日上午在服務處發送防疫物資，吸引里內居民前往排隊，黃進行現場排起椅子，讓年長者間隔「社交距離」並避免久站，居民直呼「里長好貼心！」。

黃進行11日上午在服務處外發送百份攜帶型額溫卡以及消毒酒精。他表示，酒精是他花好幾天分裝完成。

黃進行表示，疫情流行配合政府防疫措施，免費發送噴霧罐酒精 及額溫檢測卡，供里民攜帶方便隨時自我檢疫加强防疫使用。

(中時 )