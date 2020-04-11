三重里長黃進行 熬夜分裝酒精分送里民 12:312020/04/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重里長黃進行熬夜分裝酒精分送里民（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不止，三重平和里長黃進行11日上午在服務處發送防疫物資，吸引里內居民前往排隊，黃進行現場排起椅子，讓年長者間隔「社交距離」並避免久站，居民直呼「里長好貼心！」。 黃進行11日上午在服務處外發送百份攜帶型額溫卡以及消毒酒精。他表示，酒精是他花好幾天分裝完成。 黃進行表示，疫情流行配合政府防疫措施，免費發送噴霧罐酒精 及額溫檢測卡，供里民攜帶方便隨時自我檢疫加强防疫使用。 (中時 ) #酒精 #防疫 #里長 #11 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市再添防疫旅館 夜市小吃送到房 13:112020/04/07 生活 徐國勇 邀企業齊抗疫 04:102020/04/09 投資理財 高市防疫暖心運動 一棒接一棒 04:102020/04/09 地方新聞 疫情的「蒸相」 04:102020/04/09 時論廣場 中市府運用口罩意象巧思製圖 感謝防疫人員奉獻 17:222020/04/09 生活 股東會防疫指引2.0上路 04:102020/04/10 證券．權證 彰銀數位金融服務 居家防疫好幫手 04:102020/04/10 產業特刊 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 近距離服務業加倍防疫 林智堅上門體驗 04:102020/04/10 地方新聞 生活熱門新聞 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 販售通路進化！北市這家健康服務中心 明起自助買口罩 - 生活 女公關確診男客挫咧等！ 醫掲親密行為易中鏢原因 - 生活 新加坡破口是弱勢外勞 教授：酒店女公關這例最可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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