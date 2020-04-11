◎新北河濱蝶戀季 照常舉行

春季新北河濱蝶戀季地景盛裝派對將從11日展至5月17日，新北市政府在板橋蝴蝶公園打造2000平方公尺蜜源植物區，也利用3公尺高蝴蝶立體竹編與20萬株花草打造春季限定浪漫地景，邀請民眾一起前來感受春天氣息。

◎防疫跑祕境 樟湖十字關超夯

甫結束的清明連假，觀光人潮擠爆各大景點招來群聚感染風險，但山區鄉間不乏祕境值得一訪，也不必擔心人擠人。古坑鄉草嶺、石壁部落遊客日漸增多，縣府正積極打通中斷20年的149甲線，預計明年3月通車；古坑鄉有許多世外桃源般景點，縣長張麗善特地會勘，預計盤整出「觀光帶」，小幅度整理後開放。

◎汐止金龍湖 預約落羽松美景

汐止金龍湖為新北市第一大湖泊，市府為增加金龍湖休憩品質，近日特規畫「綠美化工程」種植整排10棵高5.5米的落羽松，搭配當地原有的台灣欒樹及去年整修好的環山步道，讓民眾遊玩時增添樂趣。

◎玉山飄雪 福壽山蘋果花傳芬芳

天氣乍暖還寒，玉山群峰6日上午7點10分降雪，雪花持續飄落到9點15分，積雪約1公分，讓許多山友相當開心。而福壽山農場栽種的上萬棵蘋果樹則將於4月中旬迎接蘋果開花季節，場長巫嘉昌表示，滿山蘋果園將開滿白裡透紅蘋果花，散發出淡淡芬芳，邀請民眾上山享受視覺及嗅覺雙重饗宴。

◎親子快來玩 大佳河濱遊戲場 滑索親體驗

北市大佳河濱公園共融式遊戲場第三期完工開放，除了有海洋主題設計的鯨魚、章魚和海豚地景，還有全市唯一的「雙軌道滑索」、5種特色鞦韆、溜滑梯等遊樂設施，邀請親子在連假期間出門體驗河濱版的「兒童新樂園」。

◎楠西梅嶺抗疫賞螢 推實名報名

一場疫情衝擊觀光樣貌，台南市楠西區的梅嶺伍龍步道是賞螢勝地，今年因新冠肺炎疫情蔓延，梅嶺賞螢季首採線上實名制報名，4月18日起為期3周，每日2時段、每時段名額以500人為限；台南新化林場賞螢活動即日起至5月3日，同採實名制報名，每場限100人。

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(中時電子報)