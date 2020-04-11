王傑1993年再婚後淡出樂壇並移民加拿大，1999年復出香港樂壇後隔年卻傳出遭下毒嗓子沙啞，後來大多在大陸舉辦演唱會，2018年發行最後一張專輯後再度淡出歌壇並定居加拿大。由於加拿大新冠肺炎疫情嚴峻，確診病例破1000起、死亡人數12人，不少粉絲擔心他在當地情況，在網路上消失半年的王傑，9日終於更新微博，57歲的他發文報平安：「我老了…但是我依然不忘初心！思想依然可愛…心中依然充滿了愛…艱難時期，大家保重…永遠愛你們！」繼他上一次發文已相隔半年。

(中時 )