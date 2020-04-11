王傑身陷加拿大疫區！消失半年報平安 11:592020/04/11 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王傑9日在微博發文報平安。（翻攝王傑微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王傑1993年再婚後淡出樂壇並移民加拿大，1999年復出香港樂壇後隔年卻傳出遭下毒嗓子沙啞，後來大多在大陸舉辦演唱會，2018年發行最後一張專輯後再度淡出歌壇並定居加拿大。由於加拿大新冠肺炎疫情嚴峻，確診病例破1000起、死亡人數12人，不少粉絲擔心他在當地情況，在網路上消失半年的王傑，9日終於更新微博，57歲的他發文報平安：「我老了…但是我依然不忘初心！思想依然可愛…心中依然充滿了愛…艱難時期，大家保重…永遠愛你們！」繼他上一次發文已相隔半年。 (中時 ) #王傑 #加拿大 #報平安 #樂壇 #歌手 也許您會感興趣 推薦閱讀 3M與川普達成協議 口罩可出口至加拿大與拉美 23:352020/04/07 財經 加拿大副外長確診新冠肺炎 16:462020/04/08 國際 創世配合防疫 手機視訊向家屬報平安 18:252020/04/09 生活 美股後續偏震盪 2大策略抗疫報平安 20:342020/04/09 財經 疫情衝擊就業 加國3月失業率飆至7.8％ 08:112020/04/10 財經 酒店舞廳無期限停業 女歌手喊話蔡英文「不公平」 09:432020/04/10 娛樂 《國際產業》加拿大、法國否認華為捐口罩將影響5G網路的決定 16:482020/04/10 財經 出團旅遊挨批「耍大牌」 羅淑蕾怒告求償200萬敗訴 18:512020/04/10 社會 《女力》演員錄製防疫歌曲 梁舒涵樂喊「一圓歌手夢」 20:412020/04/10 娛樂 57歲王傑消失半年 最新近況曝光：我老了 21:252020/04/10 娛樂 娛樂熱門新聞 主婦變紅牌！案379背後「迫不得已」真相讓謝震武震呆了 - 娛樂 確診女公關出場照瘋傳！巨胸撐爆緊身衣 網一看驚：是子涵？ - 娛樂 高層爆性侵養女 章子怡氣炸批勾結吃案「警察的心不疼嗎」 - 娛樂 為何30多歲主婦能當酒店紅牌？他揭勝在「這點」 - 娛樂 娛樂8點半》走不出喪母之痛神隱 陳淑樺憔悴現身被傳近況慘 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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