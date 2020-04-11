新冠肺炎全球大流行，大學、高中社團紛紛取消，桃園市長鄭文燦11日自爆有高中生寫信給他、埋怨在家悶得發慌，他指示青年局規畫「線上劇場」，以線上競賽爭獎金形式交流，維持社團運作，他也宣布60歲以上志工禁服勤，環保志工若時數不足，「錢照領也沒關係！」

青年事務局長顏蔚慈指出，教育局已發函各高中和大專院校，避免群聚活動，社團紛紛取消，但因各校熱舞社、康輔社等社團，仍希望有成果發表會，目前正在研議改採線上發表方式，讓學生仍有交流的機會。

鄭文燦提到，有一群高中生聯合寫信給他抱怨：「市長，活動全都沒有了，在家悶得發慌！」為了讓學生防疫期間也能揮灑青春汗水，他舉紙風車線上劇場為例，指示青年局設計線上才藝表演競賽，1至3分鐘的演出再透過專業評選發生存獎金，透過線上競賽維持社團活動，熱舞、康輔、或是其他才藝社等，都能改線上展演，避免年輕人無所適從。

鄭文燦也笑言任天堂等都大缺貨、外送平台和線上活動也增加很多，因應「宅經濟」興起，呼籲盡量推廣線上娛樂活動，在家也能享受各種娛樂，不用出門參加外面群聚活動就能「很有聊」。

鄭文燦也提到，桃園志工平均年齡約55歲，中高齡志工是一大特色，但疫情期間為保護銀髮長輩，3月初就建議中高齡志工停止服勤，11日防疫會議更正式宣布，60歲以上志工禁止服勤，特別請社會局通知各使用單位，也呼籲志工活動也盡量減少、避免群聚感染。

至於環保局環保志工部分，因是各區里系統負責，決議盡量縮減規模，60歲以上者停止服務，若服勤不足，該核撥的經費也會核撥，編列經費不減少，鼓勵各里辦公室盡量使用年輕的環保志工。

(中時 )