31歲英國男星魯伯特葛林特（Rupert Grint）過去在《哈利波特》系列電影飾演「榮恩」一角走紅，擁有900萬英鎊（約3.3億台幣）身價的他，最近和交往9年的演員女友喬琪雅葛洛米（Georgia Groome）上街被拍，女方孕肚相當明顯。對此，魯伯特葛林特的公關稍早證實，魯伯特和女友確實要當爸媽了。

魯伯特葛林特19年前接演《哈利波特》電影一炮而紅，魯伯特曾表示，自己小時候的志願其實不是成為演員，而是當一位冰淇淋小販。9年前魯伯特被記者目擊和喬琪雅葛洛米十指交扣看演唱會，互動猶如一般親密情侶，戀情曝光，而喬琪雅葛洛米過去演過電影《青春愛欲吻》，還因自己的大鼻子自稱是「女版成龍」。

多年來，魯伯特和喬琪雅交往穩定，最近被拍到在倫敦添購家用必需品，從側面看來，喬琪雅的孕肚至少已5個多月，對此，兩人公關稍早開心宣布：「他們正在準備迎接孩子，請多給他們一些隱私」，而2年前魯伯特接受訪問就坦言很想趕快成家、當爸爸，「如果我有了個兒子我會幫他取名『榮恩』嗎？這是個好名字，但我可能不會這樣做」。

(中時電子報)