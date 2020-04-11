通霄精鹽廠北側海岸10日被民眾發現1隻死亡鯨豚，海巡人員與中華鯨豚協會進行採樣、就地掩埋。（第三岸巡隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

死亡的雄性瓶鼻海豚已出現腐爛。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

吳姓民眾10日午時在苗栗通霄石蓮園南邊海岸，發現1隻已腐壞的鯨豚隨即報案，海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所派員前往現場處理，確認死亡多時的鯨豚為雄性瓶鼻海豚，中華鯨豚協會下午進行採樣，並該死亡鯨豚就地掩埋。

吳姓民眾在地方社團po出鯨豚腐壞的照片，大嘆「又掛了1隻」引起民眾熱議，有民眾留言懷疑是苗栗外海建置離岸風場發電，動工發出海底噪音，導致鯨豚頻頻傳出擱淺、死亡，不過有民眾則持反對意見，認為這項指控不夠客觀。

白沙屯安檢所昨中午12點40分接獲中華鯨豚協會通報，在通霄精鹽廠北側海岸發現1隻死亡鯨豚，立即派員先行到場處置，初步檢視該鯨豚尾部疑似有魚網纏繞痕跡，且已死亡多時，經測量該鯨豚長約170公分、寬約45公分。

10日下午3時許，中華鯨豚協會人員抵達現場，確認死亡鯨豚為雄性瓶鼻海豚，因屍體已嚴重腐敗，僅就頭部採樣做後續研究，其餘由海巡人員就地掩埋。

(中時 )