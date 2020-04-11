炎亞綸擅長批判不公不義，在自媒體上對時事開轟，敢怒敢言相當帶種，據本刊了解，有製作單位看上他這樣的特質，提出邀約，他即將首度跨界電視節目主持，與吳姍儒Sandy、唐綺陽合作公視旗艦節目《36題愛上你》，相當具有話題性。

炎亞綸與吳姍儒Sandy、唐綺陽合作公視《36題愛上你》。（翻攝Sandy臉書／翻攝炎亞綸臉書／翻攝唐綺陽臉書）

據悉，《36題愛上你》節目構思來自心理學家阿瑟·亞倫(Arthur Aron)的理論，透過36個問題，讓陌生人拉近關係，更容易愛上對方。炎亞綸將出題拷問名人來賓，他直接又犀利的問話，加上Sandy、唐綺陽的各自見解，考驗來賓如何招架，也為節目帶來效果。

演歌雙棲的炎亞綸，口條好、反應快，2015年就曾受三立邀請跟LULU搭檔主持華劇大賞，之後金鐘獎、亞太影展也對他很有興趣，兩年曾邀請主持，但都被他婉拒。他首度接主持棒，在《36題愛上你》會有什麼出人意料的表現，也相當令人期待。

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(中時電子報)