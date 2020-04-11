各醫院防疫津貼調查。（台北市醫師職業工會提供／林周義台北傳真）

新冠肺炎確診個案逐步增加，中央流行疫情指揮中心為第一線人員提出出國損失補償、獎勵等機制，但台北市醫師職業工會發現，現有的政策有3大盲點，包括出國損失的申請處處有障礙、獎勵範圍偏重醫護、分配獎勵金作法未有規範，呼籲主管機關正視。

台北市醫師職業工會今召開記者會，指出獎勵補償政策的漏洞，提出3大訴求，包括出國損失補償延長請領時限、修改獎勵條款，納入其他醫療職種，以及醫院先說如何獎勵員工，始得支領防疫獎勵。

指揮中心2月底祭出醫護禁出國措施，幾乎所有人都配合取消行程，機票、住宿或學術活動的報名費皆有損失。衛福部公告的請領時程至4月30日，卻有醫院僅給員工10天的申請期限，補償恐「看的到、吃不到」。

台北市醫師職業工會表示，近期旅行社、機票作業混亂，無法如期開立退費證明，且醫院行政人手有限，因《紓困條例》申請補償期限為2年，衛福部應放寬在期限後，由醫護、社工本人向政府單位申請補償。

獎勵措施方面，政府僅提出「醫師每天1萬、護理師每班1萬」的大方向，工會認為有諸多漏洞。舉例來說，照顧病人的醫師除了主治醫師以外，亦有住院醫師與值班醫師，各自有辛苦之處，獎勵條款應該註明一萬元以什麼方式分配，或者是皆有獎勵，避免引發衝突。另除了醫護，放射師、醫技師與呼吸治療師也在防疫工作中承擔重責，補償條文卻隻字未提，僅相信醫院會給予獎勵。工會憂心，相關人員連加班費都不一定有得領。

除了個別醫事人員的獎勵，衛福部也制定辦法，針對防疫有功的醫院（例如設置專責病房、發燒篩檢站）給予獎勵，但條文內容除了金額多寡，並未確切規範醫院如何慰勞辛苦的基層員工。

根據醫師職業工會調查，目前對於支援發燒篩檢站的醫師，各醫院獎勵措施各不相同。舉例而言，馬偕醫院住院醫師支援一次疫病門診3125元、長庚醫院主治醫師一次5000元等，但台大、成大醫院卻傳出津貼「掛零」的狀況。

工會認為，衛福部頒發獎勵的同時，應要求醫院先提出經費使用計畫，供大眾檢視，並規定人事獎勵費用不得低於一個比例，透過醫院之間的比較，督促經營者將獎勵分享給有功的基層。

(中時 )