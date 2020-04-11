大陸企業某鮑姓高層遭控性侵未成年養女長達4年的時間，期間養女曾報案卻遭到警方撤銷，如今又再度立案並且積極徹查當中，而該起案件曝光後立刻引起各界譁然，多名演藝人員也紛紛轉發相關新聞痛批鮑姓高層，獸父行徑引起眾怒。

根據陸媒報導，2016年時李星星（化名）的生母因為過於迷信的關係，替年僅14歲的女兒找了養父，這名鮑姓高層便將她帶回家中，雖然在外兩人都以「父女相稱」，但實際上鮑姓高層卻對李星星實施性侵與虐待，還逼迫觀看許多有戀童情節的成人影片、拍攝裸照及影片，並將之軟禁於家中，無時無刻都遭到監視，就連上廁所也無法關門。

2019年4月，李星星再也承受不住這些折磨，第一次自殺未遂後選擇報案，然而當時卻因為「沒有犯罪事實」遭到撤案，鮑姓高層還在事後的保證書中寫道「給我現在的女兒，和未來的妻子」；此後，噩夢仍未結束，李星星多次嘗試輕生未果，報案後警方也選擇推脫，最終在掌握DNA證據下才終於在10月立案，目前山東煙台警方正在進行徹查。

此案在近日曝光後，立刻點燃了眾網友的怒氣，紛紛痛批鮑姓高層的惡行，而他任職的傑瑞集團也發布聲明，表示解除了與鮑男的合約，另外中興通訊也表明收到他辭去獨立非執行董事的申請。

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