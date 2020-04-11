桃園市永安漁港討海人協會(漁民自救會)上午抗議中油興建大潭天然氣第三接收站，發動漁船出海抗議。(楊宗灝攝)

桃園市永安漁港討海人協會(漁民自救會)11日上午針對中油興建大潭電廠天然氣第三接收站，及外海離岸風電基地，認為破壞永安漁港外漁場，發動漁船出海抗議。漁民自救會理事長楊門圈說，這3、4年來漁獲量衰減1／4左右，最近又聽聞中油準備在外海架設作業用管線，擔心漁場遭到嚴重破壞，才發動漁民出海捍衛漁權。

(中時 )