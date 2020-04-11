抗議中油三接 討海人協會出海護漁權 11:312020/04/11 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市永安漁港討海人協會(漁民自救會)上午抗議中油興建大潭天然氣第三接收站，發動漁船出海抗議。(楊宗灝攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市永安漁港討海人協會(漁民自救會)上午抗議中油興建大潭天然氣第三接收站，發動漁船出海抗議。(楊宗灝攝) 桃園市永安漁港討海人協會(漁民自救會)11日上午針對中油興建大潭電廠天然氣第三接收站，及外海離岸風電基地，認為破壞永安漁港外漁場，發動漁船出海抗議。漁民自救會理事長楊門圈說，這3、4年來漁獲量衰減1／4左右，最近又聽聞中油準備在外海架設作業用管線，擔心漁場遭到嚴重破壞，才發動漁民出海捍衛漁權。 (中時 ) #永安漁港 #討海人協會 #漁民自救會 #楊門圈 #大潭電廠 #天然氣 #第三接收站 #中油 #漁獲 #離岸風電 #漁場 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油：三接工作船已移置 未對生態造成影響 18:402020/04/07 財經 美陸液化天然氣貿易恢復 大陸油輪滿載而歸 21:102020/04/07 國際 國泰投信 申請ETF資格認可 04:102020/04/08 證券．權證 《證交所》國泰投信申請道瓊斯天然氣及原油ETF資格認可 08:182020/04/08 財經 連跌6周反彈 汽油下周漲0.6元 04:102020/04/10 財經焦點 怨海豚搶漁獲 男架廣告喊獵捕 04:102020/04/10 地方新聞 中油：密切監測海氣象 檢討三接工程緊急應變計畫 14:202020/04/10 財經 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 第1天到酒店上班覺「心靈像被強姦」 女大生：死也不再踏進去 - 社會 「主婦變紅牌」！潮男部隊揭酒店「入行條件」…不一定要年輕 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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