日本遊戲巨頭任天堂(Nintendo Switch)的《集合啦！動物森友會》遊戲已經在中國大陸各大灰色地帶電商平台上下架。下架原因跟香港前學生領袖黃之鋒曾經利用這款遊戲抗議大陸「一國兩制」政策有關。

路透報導，任天堂經典系列《動物森友會》(Animal Crossing) 的最新續作《集合啦！動物森友會》上個月推出，很快聚集了很高的人氣。這款休閒養成類的沙盒遊戲有著極高的DIY(自己動手)系統的自由度，能讓玩家在屬於自己的小島上發揮創意，因此成為因疫情禁足居家的人們的一個新去處。

黃之鋒就近日把他的政治抗議活動轉移到這款遊戲當中，把貼有「光復香港時代革命」標語的遊戲截圖放到了Twitter和臉書上。

美國之音報導，還有其他許多玩家利用這款遊戲發揮各自的創意，惡搞大陸領導人，引起中共宣傳和監管部門的關注。

路透指出，目前還不清楚這款遊戲的下架，究竟是監管當局的命令還是相關電商平台進行自我審查的結果。

目前《集合啦！動物森友會》遊戲代理商還沒有正式進入中國大陸，也沒有通過中共的審查，所以目前市場上的大多都是水貨。觀察人士表示，這款遊戲要在中國通過審查，可能會相當困難。

(旺報 )