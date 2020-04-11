關懷弱者就是保護自己！當379被發現是酒店公關，且發病後還繼續上班，並且很難追蹤接觸人員，大家都覺得大事不妙了。長庚大學臨床醫學研究所副教顧正崙認為，此案應該台灣從疫情以來最危險的案例，比11景點區還可怕。原因很簡單，這意味台灣社會結構下的弱點被病毒入侵了。他問，新加坡的破口是弱勢外勞，我們還有多少的案379？

顧正崙在臉書上分析，案379發病後沒有第一時間說出她的工作，她有很明顯的理由跟動機不說，因為她的工作的社會給予的評價很低，為了保護她自己，家人，還有她的同事，她有很強的動機不說。這個理由不是她自找的，是社會強加在這群人身上的。

顧正崙指出，除了中國大陸，各國的疫情都是因國際交通傳入的，能搭飛機飛來飛去的人，都不太能算弱勢，起碼她們會買飛機票(不是知識弱勢)，買得起飛機票，這些人有資源保護自己，但是，但是一旦傳到弱勢者，就是另一個故事。

顧正崙說，新加坡的崩盤就是從外勞宿舍崩盤，多個報導指出新加坡社會對外勞很嚴苛，外勞被認為是工具沒有什麼權利，沒有資源與選擇保護自己，新加坡這次的破口就是外勞。請問我們台灣狀況如何呢？我們會不會是下一個新加坡，就看我們怎麼對待弱勢者。

(中時電子報)