販售通路進化！北市這家健康服務中心 明起自助買口罩

口罩實名制上路2個多月，目前可購買口罩的管道只有藥局、線上預購2種方式。衛福部、健保署與北市府近期展開合作，明日起將在台北市信義區健康服務中心試辦「實名制口罩自動販賣系統」，讓民眾自助買口罩，未來將視試辦情形，評估是否推廣到其他地點。

「實名制口罩自動販賣系統」，比照藥局、衛生所／健康服務中心販售模式，從民眾插入健保卡進行身分驗證、使用行動支付，到領取口罩，全程由民眾自行操作，提供民眾多元購買通路，也善用科技輔助防疫，減輕醫事人力負擔。

該試辦計畫由中央健康保險署開發應用程式介面(Application Programming Interface, API)，協助台北市政府資訊局介接口罩實名制資料庫，在過去1個月內進行多次溝通、調整及測試，終於在今日正式推出，明起開始試辦。健保署表示，未來將持續觀察試辦情形，由中央流行疫情指揮中心評估是否可將販賣機模式推展至其他合適的地點。

因應國內防疫口罩產能提升，口罩實名制政策4月9日起，調整為每人每14天可購買成人口罩9片或兒童口罩10片，不再以年齡限定購買版型，且實體通路購買日也不必以身分證號末碼單、雙號進行分流。

此外，「口罩實名制2.0」網路預購自3月12日起推出至今1個月，讓沒時間排隊的上班族和學生族群也能方便購買成人口罩，目前已進入第4期預購作業。預購登記且完成繳費的人數從試營運時近百萬人，至第3期已超過183萬人，每期均有近8成民眾透過健保行動快易通APP進行預購。

日前指揮中心除開放民眾於四大超商全台門市取貨外，第4期取貨地點再新增全聯及美廉社兩大超市通路，未來亦將開放四大超商事務機續訂口罩功能，簡化網路預購流程，增加民眾購買口罩的選擇性。

(中時 )