科技發展日新月異，手機功能也不斷推陳出新。大陸手機大廠華為就預測，對於智慧手機的變革，未來全球智慧手機玩家只會剩下3家，並直言這是事實，不管其他廠商是否接受。

綜合陸媒報導，華為消費者業務CEO余承東表示，他仍堅持幾年前的預測，「我沒有說哪家公司會死掉，但它不能成為全球主流玩家」，雖然有些公司野心很大，但論創新、研發投入，它的格局注定不能讓它成為偉大的公司和主流玩家。

他認為，一個企業的格局的關鍵之一在於掌舵者，公司領導者的格局、視野和胸懷基本決定了企業未來能走多遠。

余承東相信，華為未來能成為更偉大的一家公司，如果沒有美國制裁，華為去年可能就成為全球第一，「我相信美國的公司也離不開中國的東西，中國公司離不開美國的東西，如果反制的話，對雙方都是巨大的傷害。」他說道。

此外，他也強調，華為已經做到了完全替代，手機可以不用美國零組件，但目前還保有少量一部分美國器件，是因為華為與美企保持合作關係，其實給美國公司創造很多生意與價值。

(中時電子報)