新冠肺炎疫情嚴重，台南酒店業者為存活，研究一套「夾縫求生術」，以KTV名義讓小姐、客人實名制入場，依然是華燈初上時分開始營業，但昨深夜各分局接獲通知，今日起只要有男、女陪侍的店家都不能營業，南市府經發局更火速發公文給各業者要求遵守，酒女們向臨檢的員警抱怨大嘆「只能喝西北風了」。

部分業者為求生存，得知KTV只要實名制即可入場，拿出視聽業的執照，要小姐換下小洋裝，穿上休閒服上班，假裝是客人自己帶來的女伴，與客人登記名字進入包廂，以閃避查緝。

但舞廳、酒店的小姐得知暫停營業的消息，向酒店經紀哭訴「到酒店已經夠慘了，難道要淪落去小吃部嗎？」經紀為安撫小姐，只能告訴小姐，如果有熟客要吃飯、喝酒，就以傳播的方式到餐廳、KTV坐檯。

有官員私下說，其實全國各地的酒店，為躲避酒店業執照的25%娛樂稅，大都以視聽業、餐廳業申請執照，實際上卻做酒店生意。

業者說，一間大型酒店停業，有70到100名小姐失去收入，還求助無門，逼不得已才會用「夾縫求生術」，舞廳、酒店是政府長期忽視的產業，民代、議員誰沒去過這些場所？但沒人敢替業者發聲。

警方得知業者會來這一招，也只能睜一隻眼閉一隻眼，不過10日深夜各警分局下達命令，表示中央疫情指揮中心放寬酒店認定，市府經發局也將在今一早發公文給各業者要求停業，否則將以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條與第16條開罰，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

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(中時電子報)