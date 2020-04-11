宜蘭縣礁溪警分局副分局長賴銘鴻，接受蔡姓議員關說，指示礁溪派出所許姓警員縱放已逮捕上銬的莊姓酒駕犯，檢方收到檢舉後立即偵辦，但賴否認涉案，但檢察官掌握許員當時把人帶回又不移送，並解釋是「7號指示放人」，檢方一查，「7號」就是賴銘鴻的勤務人員通信代號，認定賴員涉案，近日將依縱放人犯罪嫌將賴、許二員起訴。

據了解，礁溪派出所許姓警員與同事，去年5月晚間在三和路攔查莊姓機車騎士，莊男逆向逃逸，警車在後追逐，撞倒莊的機車後，莊的機車波及路邊車輛，人則倒地被捕，經酒測值為0.15毫克。

許員將他上銬，先回報勤務指揮中心會依公共危險與妨害公務罪嫌移送，但把人帶至派出所後，莊父找來蔡姓縣議員到場，不久賴即指示許員放人。

許放走莊男，到警備隊要撤回交通事故案卷，表示副分局長指示放人，警方內部人員看不下去，向檢調檢舉。

賴接受調查時辯稱，議員只是到場關心，他指示不移送，是因為不知道莊已被捕，且該案是警車追逐導致車禍，就因果關係來說，不構成公共危險罪；許也未指認議員關說，表示因認同副分局長對法律的解讀才放人。蔡以證人身分接受調查時稱，民眾跟他反映警察打人，才前往關心。

宜蘭地檢署調查，許員已將莊男上銬及回報要移送人犯，不論莊男是否有罪，因已有逮捕事實，要不要放人須由檢方裁處，故認定許員涉嫌縱放人犯，加上檢方調出警備隊監視器，許確實跟同僚說「7號指示放人」，也認定賴難逃刑責。

至於被指關說的蔡姓縣議員，因2警未指認他「關說」，檢方認為他是到分局「關心」，只將他列為證人，不是被告。

更多 CTWANT 報導

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)