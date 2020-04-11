台中市八大特種行業實施「實名制」，大雅警分局代理分局長林宏儒帶隊前往轄內相關場所進行宣導。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市府超前部屬，八大特種行業實施「實名制」，大雅警分局代理分局長林宏儒親自帶隊前往轄內相關場所進行宣導，展示圍堵防疫破口決心，有店家也表示早主動配合已開始施行。

台中市府於9日下午啟動超前部署，宣布除酒店、舞廳暫停營業外，其他八大特種行業皆始實施「實名制」。「實名制」係要求業者對進出客人、訪客務必實名登記，如有違反，將依「傳染病防治法」裁罰3千元至1萬5千元。

代理分局長林宏儒日前深夜10時起，親臨轄區數家娛樂場所宣導業者，要求即日起實施「實名制」，希望店家能善盡社會責任。

林宏儒表示，大雅警分局會持續透過臨檢等勤務作為嚴加防堵疫情，對特種行業進行稽查，業者如有違反規定，將陳報市府進行裁罰；同時也呼籲防疫工作不能有缺口，尤其娛樂場所屬密閉空間，人與人距離較近，為降低感染風險，更要加強防疫作為，要求店家務必落實實名制，除保障自己同時也保護客人的健康。

大雅警分局指出，整段宣導過程，特別感謝所有店家均同意依市府規定實施實名制，甚至有店家早已主動配合開始施行。業者表示，維護客人及工作人員安全是他們基本責任，願意配合市府各項防疫措施，希望疫情早日獲得控制，民眾出門消費的意願也會大大提升。

(中時 )