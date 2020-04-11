大聯盟今年可能要重新分組了，他們因為新冠肺炎正研議關門比賽，由於要把球隊集中在春訓球場，原本例行賽的分區制度已沒有意義。《今日美國》報導，官方計畫把本季分成兩個聯盟「仙人掌聯盟」「葡萄柚聯盟」。這是春訓的分區方式。

仙人掌聯盟在佛羅里達

東北區：小熊、巨人、響尾蛇、洛磯、運動家

西區：道奇、天使、白襪、紅人、印地安人

西北區：釀酒人、教士、水手、遊騎兵、皇家

葡萄柚聯盟在亞歷桑納

北區：洋基、費城人、藍鳥、老虎、海盜

南區：紅襪、雙城、勇士、光芒、金鶯

東區：國民、太空人、大都會、紅雀、馬林魚

前紅雀總教練拉魯薩(Tony La Russa)說：「我不確定我們還能在自己的城市比賽，所以他們那樣分區是有可能的。」以仙人掌聯盟來說，各隊之間的車程只要1個小時。

如果計畫可行，到時候美聯與國聯建制會被打破，兩個聯盟都可使用DH，各自的冠軍最後再打世界大賽。這種分區還有強弱失衡的問題，例如雙城、勇士、光芒3強都在同一區，洋基那區則是毫無對手，連宿敵紅襪都不見了。目前官方還在討論開賽時間。

(中時電子報)