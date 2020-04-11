酒店女公關確診，全台酒店及舞廳昨起被勒令停業，相關業者發起連署，要求中央推出紓困措施，對此新北市長侯友宜表示，不論中央紓困哪個行業，只要是合乎政府規定的，該紓困的就紓困，不合法的、不合規定的，不是在名單內的就不要紓困，「錢一定要用到對，要真的補到的經濟發展方向。」

侯友宜指出，政府在考量酒店業者的失業潮時，應該利用這段期間，好好思考一下，如何輔導這些勞工團體，轉介至其他行業或職場，帶動未來的經濟面向。

至於侯友宜昨指出新北市沒酒店，跟台北市不一樣，但實際上類似的娛樂場所不少，對此侯友宜今重申，新北市也有小型的茶館，甚至有男女作陪的小店，近1個月內已不斷清查、取締，其中71家經過勸導和取締，已經關門歇業。

侯友宜指出，新北市也會要求封閉型的空間嚴守人潮控管，若有違法，甚至妨害疫情的情形，勢必嚴格取締，甚至請公安小組出動，必要時勒令停業，「你就不要發生事情，不然就要關門」。

(中時 )