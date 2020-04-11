台中市長盧秀燕（圖右）代表接受廟方捐款，讚賞「媽祖的慈悲」，將運用於校園防疫使用。（張妍溱攝）

響應政府防疫政策，台中樂成宮今年「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」宣布延期舉行，拋磚引玉捐活動經費500萬元支持防疫工作，11日上午在廟前廣場舉行捐贈儀式，市長盧秀燕代表接受，讚賞「媽祖的慈悲」，將運用於校園防疫使用。

市長盧秀燕指出，新冠肺炎疫情期間，許多學校在孩子上學前需先測量體溫，但額溫槍面臨不足情況；將來若因疫情影響導致校園停課，改線上視訊上課，可能有些弱勢孩童沒有電腦，而無法跟上課業進度，必須增添平板電腦。

台中市樂成宮董事長郭松益表示，「取之於社會、用之於社會」，今年「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」雖延期，但媽祖的慈悲不間斷，防疫期間仍回饋地方防疫；廟方在入口執行量測額溫、酒精消毒，且贈送次氯酸水全面防疫。

台中市樂成宮董事指出，廟方50年來第一次遇到媽祖繞境延期舉辦，今年活動規模縮小、減少開支，希望大家共體時艱，度過這波疫情。

(中時 )