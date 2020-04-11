中職將在今晚領先全球開打，美媒《NBC News》以標題「職棒回來了，在台灣！」撰文報導，表示在台灣因為極早防疫，因此才能在今日成為全世界第一個開打的職棒聯盟。新聞中讚賞了台灣的防疫成就，不過美國公衛專家仍表示其實有隱憂。

上個月新冠肺炎疫情導致幾乎全世界的體育賽事停擺，正當大聯盟還在觀察何時能開打時，中職的樂天桃猿與中信兄弟將要投出今年世界職棒的第一球，桃猿共同總經理劉玠廷受訪表示，「我們還能打棒球是很幸運的，可說是世界上最幸運的事。」

《NBC News》提到台灣僅有380例確診、5例死亡，相較之下佛州居民與台灣人口差不多，卻已經有超過1萬7000例確診，至少390例死亡。劉玠廷透露現在球員大多待在宿舍中，僅有去球場時才會出門，「在台灣和全球來看，中職將是世界上第一個開打的職棒，這是一個象徵及成就。」

埃默里大學羅琳斯公共衛生學院的兼職教授本尼（Zachary Binney）讚揚台灣對疫情的處理，不過仍表示有點擔心，「這個國家表現出責任感，但如果這是完全封閉的比賽，沒有與外界、家人聯繫，會更讓人安心。」

此外渥太華大學法律和流行病學教授阿特蘭（Amir Attaran）誇獎台灣的衛福部在對抗肺炎時的表現，讓世界留下深刻印象，但仍覺得讓職棒開打不是好主意，「棒球雖然不像美式足球一樣有很多肢體接觸，但也沒辦法相隔六呎將對手觸殺。」

新聞中也提到，球場內目前除了桃猿擺放的機器人球迷之外，目前沒有任何觀眾能進到球場，中職秘書長馮勝賢表示，舉辦每一場比賽都對於台灣人來說是驕傲，「這對我們來說非常重要，因為這表示成功抵抗疫情。」

(中時 )