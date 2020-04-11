因為疫情，雲林縣北港朝天宮是警示景點，上午前往朝拜的信徒比往年減少很多。（許素惠攝）

雲林縣北港朝天宮暫停媽祖遶境出巡，配合防疫，進廟前都要量體溫及消毒。（許素惠攝）

北港朝天宮董監事團拜。（許素惠攝）

雲林縣北港朝天宮暫停媽祖遶境出巡配合防疫，並發起慈悲月發素食活動，董事長蔡咏鍀（左二）發素食及額溫卡。（許素惠攝）

雲林縣北港朝天宮暫停媽祖遶境出巡配合防疫，進香人潮比往年減少很多，但仍有零星進香團來。（許素惠攝）

今日是農曆3月19日，原是雲林縣北港朝天宮媽祖遶境出巡的首日，今年受到疫情影響，加上該宮是警示景點，廟方為了配合防疫停辦遶境，是近百年來頭一次，並將停辦遶境的經費轉做公益，舉辦慈悲月發起全台素食結萬緣，連續發放5天的素食便當關懷信眾。

上午前往朝天宮進香的進香團及信徒比往年減少許多，為了防疫，廟方實施許多措施，特地在廟前設立龍門與虎門，指示「龍門進，虎門出，媽祖走中間」，龍門進行體溫量測及消毒，體溫逾37.5度及未戴口罩者不得進廟。

董事長蔡咏鍀率全體董監事團拜，他表示，農曆3月是媽祖慈悲月，歷年北港朝天宮本是熱熱鬧鬧舉辦祝壽繞境等盛典，今年因受到新冠肺炎病毒影響，配合政府防疫政策而暫緩舉行，雖未舉辦盛大繞境活動，但實踐媽祖慈悲濟世精神則不間斷，串聯全台友宮及寺廟，發起「媽祖慈悲月全台素食結萬緣」活動，即日起為期5天，除心靈上倡導戒殺護生外，也給予弱勢實質上的幫助，祈求全球早日遠離災疫。

除了發放素食外，也送額溫卡，雲林縣議員黃美蘭加碼送香皂，廟方也貼心地為工作人員準備口罩套。

https：／／youtu.be／RNl4Lfdc5KY

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(中時 )