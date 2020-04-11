葉玉卿嫁人後淡出演藝圈。（圖／中時資料照片）

資深性感女星葉玉卿過去曾拍三級片成名，1998年她嫁給在美國開連鎖超市的富商胡兆明，從此淡出演藝圈，移居美國。最近新冠肺炎盛行，港媒連絡上久居美國的葉玉卿，她透露當地情況很慘，街上行人稀稀落落，但就算生意變差，葉玉卿老公也不打算停業超市，只因擔心當地華人老人不懂線上購物，若關店就沒地方買日用品了。

曾是一代性感女神的葉玉卿，早年曾演出電影《情不自禁》、《射鵰英雄傳之東成西就》、《紅玫瑰與白玫瑰》，她淡出影壇22年，和老公胡兆明結婚後將重心轉往家庭，育有2子1女。據《東網》報導，葉玉卿最近受訪透露因為疫情已經躲在家裡3星期，雖然紐約疫情嚴重，他們不打算棄守回台，更不打算關閉所開的超市，想繼續為當地的老弱婦孺服務。

葉玉卿坦言，因疫情波及，皇后區的分店暫時關了2周，唐人區的分店關了1天，做好清潔消毒後就開門，因不希望不會上網購物的老人家生活被影響，葉玉卿不僅照顧客人，偶而也會到店裡幫忙員工，因人力短缺也會多給點酬勞，她也透露對疫情看法，認為每件事都有正反兩面，說：「經過這次也是個機會，讓大家停一停、想一想，是否要過濾或重整以前的思維，用更正面的方式去面對」。

(中時電子報)