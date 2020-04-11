台中市環保局與環保署中區督察大隊，展開山、海、屯及市區6處重要交通場站，及大型醫療院所鄰近停車場啟動廢棄口罩聯合稽查，未查獲民眾棄置口罩行為，環保局表示，大部分民眾都配合正確丟棄口罩，提醒若隨意棄置口罩最高可處6000元罰鍰。

環保局長吳志超強調，時值防疫關鍵時刻，防疫工作需要全民動起來，請市民配合脫下口罩，不要碰到內外側；包好髒汙，從乾淨折往髒的地方；丟掉口罩，讓髒汙進垃圾桶；丟完以後，用肥皂清潔雙手「脫、折、丟、洗」丟口罩四步驟，不僅維護環境整潔，也避免成為防疫破口。

環保局表示，為推廣口罩使用後正確丟棄觀念，3月27日起迄今派員督導台中市如火車站、客運轉運站、機場及公車站等重要交通場站，並於出入口處張貼150張宣導圖片。

執行環境巡檢工作，包括重要交通場站64次、醫療院所停車場37次及熱門景點479次，要求管理單位增加環境清潔與垃圾收運頻率，評估增設垃圾桶，提高民眾丟棄口罩便利性。

環保局提醒，持續加強易遭棄置口罩場所稽查取締工作，查獲民眾隨意棄置口罩、垃圾或煙蒂等環境汙染行為，依違反《廢棄物清理法》規定，最高處6000元罰鍰。

(中時 )