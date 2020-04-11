新冠肺炎疫情嚴重，中央疫情中心今宣告全國舞廳、酒店即日起停止營業，應召業者為了吸收這些沒飯吃的小姐，已經在LINE群組或各網站留言板PO文，招攬應徵的小廣告，預計這波疫情會讓地下情色行業有一波大轉變。

警方認為，部分陪酒小姐可能在經濟壓力下，遭應召業者趁機吸收，將轉變成為應召女郎，而各家應召業者於貨色暴增，急需吸引更多嫖客光顧，將更積極透過LINE，或者各網站論壇登小廣告，以招攬不特定的嫖客上門消費。

有業者私下說，酒店陪酒小姐是在經紀人帶領下，遊走各酒店坐檯，要有酒客點檯才能按時間，收取相關檯費，事後跟經紀人、酒店等拆帳，形成主要的經濟來源，而這些陪酒小姐的背景與為何到酒店上班，是因家庭經濟因素，或者愛慕虛榮、賺取學費，各有各的故事。

警方說，從疫情開始後，酒客大幅減少下，已出現許多陪酒小姐無檯可坐狀況，加上現在全面停業，讓需錢孔急的陪酒小姐更是雪上加霜，所以有的人一定會直接改當應召女郎，才能維持家庭經濟，聽說已收到不少新成立的色情群組，而且有越來越多的趨勢。

更多 CTWANT 報導

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)