北市實名制口罩自動販賣機系統今試辦上線。（譚宇哲攝）

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中今天上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會，現場體驗使用健保卡、悠遊卡購買販賣機口罩，柯文哲表示，目前2台販賣機在信義區行政中心試辦，後續還要作壓力測試，確保資安及販賣數量狀況，試情況擴及北市12個行政區。

柯文哲表示，北市資源較多，自動販賣機的數量、系統本來就建立，目前外縣市要用的話，不見得有網路系統，所以北市辦完後，還是要拜託中央整合，決定全台販賣機布點。

柯文哲也說，口罩現階段還是戰略物資，政府目前口罩產量一天1500萬片，除以2300萬人口，大概每人每天0.65片，乘以14天，就是目前配給量的9片，他建議，如果要減少排隊，可改成28天買18片口罩，北市目前只提供技術，還是由中央做政治決定。

陳時中致詞表示，以新科技購買口罩，不僅效率變高，也降低人與人接觸風險，感謝北市與中央合作。

媒體提到WHO否認台灣曾警告新冠肺炎可能人傳人，陳時中表示，會看時機把當時報告情資的電郵公布；柯文哲也說，請外交部把當時的公文拿出來就知道了，這是一翻兩瞪眼的事。

(中時 )