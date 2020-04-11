日前世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞控訴來自台灣的種族歧視攻擊後，我方官員和許多民眾否認他的指控，並且要求他道歉。但對此新黨發言人王炳忠在臉書發布英文影片，指出台灣確實出現大量種族歧視攻擊譚德塞的情形，稍後在另一部中文影片中，王炳忠更強調，因為自己是真正愛台灣，所以必須和種族歧視唱反調，不能讓台灣成為種族霸凌的代名詞。

王炳忠在一開始發布的英文影片中指出，事實上，確實有各種來自台灣對譚德塞的攻擊，尤其是利用各種侮辱性字眼的種族歧視，像是「黑鬼」、「中國豬」、「共產黨的狗」。譚德塞從未說是台灣官方直接組織這些霸凌，但他說台灣外務部門明明知道這些攻擊，卻不做任何切割。

王炳忠表示，很難理解，何以台灣的官方及社會，竟可以允許甚至鼓勵這種對世衛組織負責人的攻擊，並同時繼續爭取台灣參加世衛組織或世界衛生大會。他也想不出理由，何以台灣官方拒絕世衛的規定，堅持以「武漢肺炎」稱呼「新冠病毒」，又同時要求加入世衛組織的資格。

王炳忠指出，去年民進黨長期餵養網軍攻擊對手，肆意侮辱其厭惡對象的事實被揭露，一位台灣外交官員更因此自盡。就在大約兩個月前，他們又用同樣手法開始對世衛組織負責人的霸凌，將原本只在台灣島內搞的惡毒伎倆帶到了國際社會。但種族歧視無疑是不人道的，他為譚德塞的遭遇感到相當遺憾。可惜他沒資格代表台灣向譚德塞道歉。這對每一個擁有一絲正義感的台灣人來說，絕對都會感到相當恥辱。

影片發布後，引來2千多則留言，之後，王炳忠又拍了一部使用中文的影片，片中他表示台灣網軍種族霸凌譚德塞是事實，調查局還搞個不倫不類的記者會，說抓到是大陸網軍假冒台人攻擊他，結果人家是為台灣人的種族歧視向他道歉，「道歉」跟「攻擊」都分不清？總統府發言人早在三月就用「武漢腦炎」羞辱譚德塞，如今不檢討台灣想加入WHO還霸凌WHO，卻繼續跳出更多執政黨立委加碼演出，冷嘲熱諷譚德塞不配做「人」，更有網紅直言就是歧視譚德塞「像得頭蝨」，還得到台灣媒體熱烈推播。

王炳忠還說，在野的國民黨反應更令人不齒，說譚德塞指控台灣網軍是抹黑，那國民黨選前狂打網軍害死外交官，還要民進黨為外交官之死負責，民進黨不也說國民黨是抹黑？不也說楊蕙如和民進黨無關？國民黨要說譚德塞抹黑台灣，是不是先承認自己也是抹黑民進黨？從此向民進黨投降稱臣？

王炳忠表示，有人說他和台灣「民意」唱反調，但這種放任吹捧種族歧視的「民意」，他不只要唱反調，而且更要公開切割；有人說他這樣是「不愛台灣」，其實正因為他真愛台灣，所以絕不能坐視台灣成為種族霸凌的代名詞。正如當初納粹也以「民意」自居，從迫害自由派、同性戀到共產黨，最後直接屠殺猶太人，那些不說話的人就是納粹法西斯的幫凶，而他不願再次成為種族霸凌的共犯，所以必須說真話。

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(中時 )