溜馬中鋒透納11日在拓荒者後衛麥科倫的播客公開坦承，自己55歲的父親先前確定感染新冠肺炎，且一度狀況並不太好，幸好住院治療快1周時間後，目前已經完全康復，也不具傳染性，透納說：「這種事情發生在自己身邊太過真實了！」

「我的父親確實感染到新冠肺炎，但他已經痊癒了，」透納表示，「看他遭到感染之後的模樣，讓我感到很震驚，因為我平常都在推特上面看到很多關於新冠肺炎病毒的搞笑橋段或鬧劇，但等到它真正發生在你的家裡，一切都不好笑了。」

「當時我的父親相當虛弱，幾乎連話都沒法講，畢竟他已經55、56歲了，也有慢性病史，他在醫院住了快一周，讓我一度以為情況可能更糟糕，」透納說，「那時候我才開始注意到這個新冠病毒的嚴重性，它真的有可能感染給任何人。」

「之後我才開始主動了解疫情發展，且每天都會看新聞，看看如何保障自己、姊姊與家人的生命安全，」透納說，「幸好我的父親已經痊癒，也不會再傳染給別人，但我知道還有很多人還在生病，這種經歷讓我對於社會現況有了全新認知。」

(中時 )