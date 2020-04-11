雲林縣北港朝天宮近百年來頭一次為了配合防疫停辦媽祖出巡遶境，並將停辦遶境的經費轉做公益，舉辦慈悲月發起全台素食結萬緣，北、中、南、東部都有友廟應應，善舉將持續至農曆3月底，北港朝天宮則從今天起連續發放5天，信眾可前往領取。

全台響應北港朝天宮發放素食便當關懷信眾的友廟有，中壢仁海宮、板橋接雲寺、板橋慈惠宮、桃園慈護宮、五穀先帝廟、新店太平宮、中和廣濟宮、中和福和宮、新莊慈祐宮、基隆慶安宮、新營太子宮、花蓮港天宮、高雄朝后宮、關山天后宮、羅東天后殿、台北朝天宮、高雄仁武玉旨順天宮、宜蘭頭城慶元宮、花蓮吉安聖南宮、台東龍門天聖宮、屏東新園新惠宮、高雄大樹久堂慈后宮、宜蘭蘇澳大南澳震安宮、高雄內門鴨母寮興安宮、台中清水壽天宮、台南市七股區三股里龍德宮、彰化南瑤宮等。

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(中時 )