酒店女公關確診引起客人緊張，中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬表示，性器官接觸不會傳播新冠病毒，但親吻、擁抱等行為恐提升傳染風險。指揮中心早期也曾說，許多案例是與家人親密接觸後傳染的。

北市知名酒店女公關確診，相關人士指出，該名公關發病後仍去工作，接觸客人恐逾50人，引發不少男客緊張，根據指揮中心的疫調，該女在4日出現發燒和流鼻水的症狀，目前匡列71位接觸者，2位採檢中。

根據《ETtoday》報導，黃高彬表示，單純性器官的接觸並不會傳播病毒，但在親密過程中親吻對方、肢體碰觸的行為，屬於「超近距離」的接觸，恐會直接噴濺飛沫給對方，造成傳染機會提升。

指揮中心防疫醫師詹珮君也曾在影片中提到，檢疫或隔離期間應該要避免性行為、擁抱等親密行為，莊人祥也曾說，新冠肺炎不是透過性行為傳播，而是因為和病患親密、長時間接觸而感染。

(中時電子報)