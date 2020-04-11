為防止森林盜伐案件，林務人員經常與警方攜手埋伏取締，在接獲線報後，林、警都會立即組成查緝小組前往山區埋伏，近日卻發生埋伏山區遏止山老鼠過程中出現稀有動物「食蟹獴」亂入鬧場的有趣畫面，食蟹獴可愛模樣萌翻眾人。

專門撰寫林、警人員的「深山特遣隊之我在山林日子」粉專，po出一張埋伏山老鼠過程中出現稀有動物「食蟹獴」鬧場的有趣畫面，引起網友們的討論，

偽裝埋伏的查緝的人員十分無奈說，「你」一直看我是要怎樣埋伏，好歹看見人類也驚嚇一下，結果食蟹獴沒在怕的，越來越接近，讓查緝人員很想問牠，到底在看什麼？

林、警埋伏過程中，通常都是躲藏於雜草叢生的林子內，ㄧ躲就是數10小時，甚至是好幾天，除要有過人的耐力外，還要忍受蚊蟲叮咬與夜間驟降的低溫，讓人不禁要對守護山林的林、警人員豎起大拇指。

食蟹獴俗名又稱棕簑貓，分布於低海拔至中海拔山區森林之溪流附近，為珍貴稀有野生動物，其體長約36到47公分，尾長約16到28公分，因喜食螃蟹而得名。

另外食蟹獴的出現可作為評估溪流環境現況的指標，也就是說，有食蟹獴活動的溪流或濕地，代表該區環境汙染程度低、開發建設較少，足以提供牠們生活所需的各項資源。然而，由於人為開發、汙染或獵捕等因素，造成生活棲地環境的破壞和減少，導致食蟹獴越來越稀少珍貴。

(中時 )