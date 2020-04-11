新冠疫情衝擊各行各業，中央昨宣布各夜市應實施人流管控，且全面佩戴口罩，讓不少業者苦嘆生意已經夠差了，再實施管制，不如直接關門；對此新北市長侯友宜表示，現在慢慢做、加減做，總比哪天疫情出現破口，若封城後連營業都不行，希望大家共體時艱，這陣子攤商都辛苦了。

侯友宜表示，他經常前往夜市視察，完全可以體諒夜市經營不易，尤其疫情影響，經營狀況真的很辛苦，2個多月前人潮剩6成，現在應該掉到7成、8成。

侯友宜指出，中央下令後，勢必讓很多攤商擔心生意更差，但反過來想一想，至少現在還有生意可以做，如果現在不做好人流管制，哪天出現交叉、群聚感染，後果不堪設想，搞不好直接封城，連商家都不能營業。

侯友宜指出，盼大家共體時艱，互相體諒，生意不好沒關係，爛爛的做、加減做，疫情尖峰大家都很辛苦，相信攤商、消費者都能體諒，好好跟政府配合，及早讓疫情結束，生意才能再度振興。

(中時 )