下周三就是媽祖誕辰，因應各宮廟可能出現參拜人潮，桃園市長鄭文燦11日在防疫會議宣布禁止提供平安餐，「平安餐脫下口罩吃就變不平安了！」如果要提供要改發便當、不附餐具，相信神明會體諒。

農曆3月23日是「海上女神」媽祖生日，今年國曆在4月15日，民政局長王安邦指出，因應可能會有的參拜人潮，已一一致電並發函境內宮廟，要求採單一人流、控管人數和酒精消毒，坦言「吃最麻煩」恐釀人潮聚集，建議改發便當，資科局長陳崗熒建議不要附餐具，全密封、民眾就會帶回家吃。

「平安餐脫下口罩就變不平安了！」鄭文燦聞訊請民政局建議各大公廟取消平安餐，若要發便當也不要附餐具，「總不會在現場用手抓來吃吧！」，相信神明會體諒。他也提到民間廟宇向市府申請代購158隻額溫槍，下周會到位，已要求廟方做好人流管制、落實人流減半政策、進出口設置管制點，一樣要量測體溫、戴口罩，避免宮廟群聚活動。

消防局10日後送12件疑似病例，創下單日最高件數，包含2例確診，另有3人是空服員，其他都是檢疫所或居家隔離、檢疫者。鄭文燦說，國際機場、以及國內航空華航、長榮的主要設施都在桃園，機師、空服員居住在桃園的比例逐年提高，他指出機組員有防疫責任，執勤要傳防護衣，航空業又是重災區，可說是面對雙重壓力，呼籲國人要給機組員更大支持，民眾應給予加油，度過困難時期。

(中時 )