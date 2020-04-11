吳晟新書批柯平反吳音寧 柯：不去議會就是不對 12:332020/04/11 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今天上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 作家吳晟日前出版新書《北農風雲－滿城盡是政治秀》，為女兒、前北農總經理吳音寧平反，形容台北市長柯文哲是一個習慣推諉、卸責和撇清的人；柯文哲今表示，當時吳音寧最大問題就是不肯去議會，北農董事長、市長、民進黨高層叫她去都不去，就被整得很難看。 柯文哲說，三權分立就是互相制衡互相監督，坦白講自己也不喜歡去議會，但還是要去；柯強調，他對吳音寧沒有什麼批評，但不去議會是不對的。 (中時 ) #吳音寧 #台北市議會 #柯文哲 #吳晟 #台北市長 #北農 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 09:472020/04/07 政治 中央紓困3500億元 柯：不贊成隨政治判斷給誰 11:182020/04/08 政治 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 11:112020/04/08 政治 藍委用氣炸鍋蒸口罩 柯文哲笑：沒聽過不知道效果 12:212020/04/08 政治 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 回應柯文哲 龔明鑫：不知紓困哪來政治考量 17:052020/04/08 政治 雙北防疫有心結？侯友宜：新北一定要走在最前面 12:192020/04/09 政治 翻臉了？廣告違規遭罰60萬 館長怒嗆柯文哲2022別找他 00:272020/04/10 生活 懷念韓國瑜這一點！王世堅嘆：現在讓人失望了 15:412020/04/10 政治 首位女園長 北市立動物園新園長將由劉世芬接任 18:022020/04/10 生活 政治熱門新聞 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 被問到左營區罷韓的人很多 高雄人吐心聲 - 政治 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 不是陳菊？歷任高雄市長誰做最好...網點名他！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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