作家吳晟日前出版新書《北農風雲－滿城盡是政治秀》，為女兒、前北農總經理吳音寧平反，形容台北市長柯文哲是一個習慣推諉、卸責和撇清的人；柯文哲今表示，當時吳音寧最大問題就是不肯去議會，北農董事長、市長、民進黨高層叫她去都不去，就被整得很難看。

柯文哲說，三權分立就是互相制衡互相監督，坦白講自己也不喜歡去議會，但還是要去；柯強調，他對吳音寧沒有什麼批評，但不去議會是不對的。

(中時 )