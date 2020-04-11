氣象局表示，12日傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，針對北部6地區發布低溫黃色燈號。(圖擷自氣象局)

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象局表示，明(12日)傍晚至14日清晨中部以北氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，針對北部6地區發布低溫黃色燈號。

氣象局發布低溫黃色燈號（寒冷），12日晚間至13日上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今傍晚起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；明(12)日鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率。今晚、明晨雨勢較大，明午後各地逐漸轉乾；強冷空氣隨鋒面南下，氣溫驟降、愈晚愈冷應注意！

最新模式模擬顯示，下周一、二乾燥穩定的「大陸高壓」籠罩，下周一各地晴朗無雲，下周二高層雲增多、但仍晴朗。下周一晨，北台灣平地最低氣溫，約降至10度左右；下周一晚及周二晨，因「輻射冷卻」加成，中部以北平地最低氣溫，亦在9度、10度上下。

天氣風險公司廖于霆表示，這次的強冷空氣部分地區低溫可能達11-12度，這在4月份並不常見，而且前一陣子各地氣溫相對溫暖，卻又在短短兩天內大幅下降，建議大家要留意家中老人與小孩身體健康，也要留意過敏患者，做好保護。

(中時電子報)