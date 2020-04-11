譚德塞指控台灣惹議 侯友宜：最大敵人只有新冠病毒 12:422020/04/11 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席「新北市防疫基金-向第一線醫護人員致敬捐贈記者會。」（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），日前指控遭受來自台灣的人身攻擊，引起熱議；對此新北市長侯友宜今受訪表示，他一再強調，現在敵人只有一個，就是新冠病毒，其他都不是，大家全球合作，好好打仗。 (中時 ) #新北市 #侯友宜 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 不要再稱「武漢肺炎」 01:292020/04/07 論壇廣場 Facebook啟用新冠肺炎病毒資訊中心 提供最新防疫資訊 09:542020/04/07 科技 《國際社會》新冠肺炎病情惡化 英相強森轉入加護病房 10:002020/04/07 財經 經濟部紓困方案僅上半年 新北市建請延長 10:302020/04/07 政治 新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 生活 侯友宜擔心夜市防疫 現階段強力勸導 12:432020/04/07 生活 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 被問到左營區罷韓的人很多 高雄人吐心聲 - 政治 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 不是陳菊？歷任高雄市長誰做最好...網點名他！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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