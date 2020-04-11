世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），日前指控遭受來自台灣的人身攻擊，引起熱議；對此新北市長侯友宜今受訪表示，他一再強調，現在敵人只有一個，就是新冠病毒，其他都不是，大家全球合作，好好打仗。

(中時 )