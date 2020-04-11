雖然疫情緊張，但是孝順媽媽的心意可不能少。因為疫情影響，降低到餐廳慶祝母親節的意願，有飯店及餐廳業者就推出母親節套餐外送服務，將熱騰騰的桌菜直送到你家。

極上經典粵式套餐。(圖／晶華酒店提供)

晶華酒店近日成立專屬「美食快熱送車隊」，希望全程掌控流程品質。這次推出的「婆婆媽媽闔家外賣餐」主打晶華軒粵菜大廚鄔海明設計的「極上經典粵式」套餐，包括粵式小滿漢、西施泡飯、玉蘭琥珀蝦球，以及作工繁複、滋味獨特的宮廷醬燜豬肋排，最後收尾的甜點是手作燕窩蛋塔。(4/30前預訂可享9折優惠)

鄉村套餐。(圖／上海鄉村提供)

上海菜老店則是推出外送「鄉村套餐」，以紹興醉雞為開場，雞皮咕溜、肉質細緻又富彈性。椒鹽大蝦緊實彈牙，烹調鹹香夠味。糖醋黃酸甜的醬汁搭配細嫩魚肉，是最美好的家常滋味。必吃的鄉村烤方，新鮮手切五花肉，慢火細燉烤四方，以刈包裹著腴滑軟嫩的烤方加上濃醇醬汁，保證媽媽吃了眉開眼笑。湯品則是砂鍋醃鮮，乳白色的湯頭是火候的證明，還有甘潤火腿、鮮爽蔬菜，以及百頁的雋永滋味。吃飽後，再來個鹹鹹甜甜的奶皇包，為母親節聚餐畫下最完美的句點。(母親節系列套餐免運費，4/13~4/24早鳥期間預訂全面8折)

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(中時電子報)