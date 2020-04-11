繼用A4腰、反手摸肚臍之後，又有最新的「炫瘦」方式，近期網路上流行用枕頭當連身裙，展現纖瘦好身材，YouTuber白癡公主也跟上風潮，結果順利完成，尤其枕頭長度剛好遮住她的大腿根部，一雙像鉛筆一樣的纖細修長美腿若隱若現，讓男粉絲看了也忍不住噴鼻血，直呼：「好想做壞壞的事」。

白癡公主進行枕頭裙挑戰。（圖／翻攝臉書）

歐美掀起「枕頭裙」風潮，是利用蓬鬆的枕頭，加上皮帶或腰帶束腰，以正面像是平口連身裙的模樣示人，達成三點不露的性感美。白癡公主也親自挑戰，拿印有樹葉花紋的枕頭，把衣架當腰帶捆住腰身，結果沒綁住纖細腰感，讓她自嘲只有「水桶腰」。

白癡公主進行枕頭裙挑戰。（圖／翻攝臉書）

不過粉絲的目光，全部鎖定白癡公主一雙纖細又修長的白色蜜大腿，從她所分享的其中一張照片中，白癡公主雖然以搞怪表情，搭配大字型姿勢躺在沙發上，但大腿根部快超出枕頭邊緣，讓不少粉絲看了直呼「好害羞」。還有男粉絲告白「好想做壞壞的事」、「放開那枕頭，有本事衝著我來」。

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(中時電子報)