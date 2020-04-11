鹽水吉祥物也戴上口罩，宣導防疫重要性。（鹽水區公所提供／莊曜聰台南傳真）

牛墟每逢開市都吸引眾多人潮，在防疫期間也不例外。（鹽水區公所提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，社交距離成重點，繼酒店、舞廳等八大行業停業外，寺廟、夜市、菜市場也開始管制人流，台南市鹽水區牛墟是全台僅存三大牛墟市集之一，每逢開市人潮眾多，為避免成防疫破口，鹽水區公所與在地派出所、團體組成宣導小組，沿街廣播，提醒民眾防疫重要，連吉祥物「蜂炮鴿」都戴上口罩。

鹽水牛墟在每月尾數1、4、7日開市，上百攤販沿著巷弄擺攤，不只當地人，鄰近地區民眾都會前來走走逛逛，在戶外活動陸續取消的狀況下，牛墟仍出現人潮，且互動距離較近，鹽水區公所上午聯合新營分局鹽水分駐所、鹽水消防隊、鹽水區衛生所及牛墟管理單位鹽水農會、水秀里辦公處等單位前往現場宣導。

區公所團隊發揮創意，讓鹽水區吉祥物「蜂炮鴿」戴上口罩，搭配沿街大聲公放送，希望民眾戴上口罩、保持社交距離，特殊的裝扮成功吸引民眾的目光，另外公所也準備隨身酒精噴霧瓶發送給民眾，提醒做好手部清潔，藉此加強宣導讓更多人了解防疫的重要性。

牛墟類型的傳統市集在全台僅剩雲林北港、台南鹽水及善化3處，且擺攤攤販來自各地，沿著道路巷弄設攤，人流控管上較不方便，鹽水區長表呂煌男示，還是得向民眾宣導，人潮擁擠的公共場所請暫勿前往，身體不適請立即就醫，並告知旅遊史，平時做好防疫，保護自己及他人的健康。

(中時 )