台鐵區間車10日在高雄楠梓屏山巷平交道撞上聯結車，造成火車頭全毀、3節車廂出軌，統計有87列車、1.6萬人因此延誤。台鐵表示，事故造成硬體設備、搶修費用等損失，將向肇事公司與肇事者求償3.2億元，後續將由運安會調查，該金額也是台鐵歷年平交道事故求償最高紀錄。

台鐵指出，事故疑應係公路聯結車不當侵入路線（平交道）所肇致，財物損失初步概估行車設備部分（含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等）、搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元。

台鐵表示，受傷的司機員仍於高雄榮民總醫院治療中，另外3名受傷旅客經診治後均無大礙，並已離開醫院回家休養，受傷旅客部分每人已先發放5000元慰問金。

本次事故截至11日8時止，影響約87列次、3424分及旅客1萬6488人。台鐵呼籲汽車駕駛人行經平交道時，應確實遵守平交道交通管制規定。

(中時 )