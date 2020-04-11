曾批政治不要凌駕專業 柯P與阿中同台好尷尬 12:382020/04/11 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲、衛福部長陳時中今天上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲、衛福部長陳時中今天上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會，由於柯日前認為中央對歐美跟大陸境外移入的檢疫標準應一致，強調「政治不要凌駕專業」，今與陳時中同台被問及此事，柯一度結巴，尷尬笑答「我相信部長的專業沒有問題，政治也不是他決定的。」 現場媒體追問陳時中，那政治凌駕專業是誰的問題？柯文哲連忙說「好啦、好啦，下課、下課，不要回答這種鯊魚題目。」隨即送陳時中離場。 (中時 ) #陳時中 #柯文哲 #部長 #台北市 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 09:472020/04/07 政治 廣東宣傳部長傅華任中宣部副部長 21:222020/04/07 兩岸 日防災相辦公室職員 感染新冠肺炎 19:232020/04/07 國際 新冠肺炎檢測新招 一滴血就知有無免疫力 19:412020/04/07 生活 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 新冠肺炎波及損失500萬 包偉銘創健身舞做防疫 04:102020/04/08 娛樂新聞 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 政治熱門新聞 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 被問到左營區罷韓的人很多 高雄人吐心聲 - 政治 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 不是陳菊？歷任高雄市長誰做最好...網點名他！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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