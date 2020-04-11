台北市長柯文哲、衛福部長陳時中今天上午出席實名制口罩自動販賣機系統試辦上線記者會，由於柯日前認為中央對歐美跟大陸境外移入的檢疫標準應一致，強調「政治不要凌駕專業」，今與陳時中同台被問及此事，柯一度結巴，尷尬笑答「我相信部長的專業沒有問題，政治也不是他決定的。」

現場媒體追問陳時中，那政治凌駕專業是誰的問題？柯文哲連忙說「好啦、好啦，下課、下課，不要回答這種鯊魚題目。」隨即送陳時中離場。

(中時 )