世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在例行記者會中，指責台灣對他人身攻擊兩到三個月、因膚色而被種族歧視，他再也不能忍受，直呼真的夠了，此言一出遭我方抗議不實指控、要求道歉。網紅阿滴也發起募資要在美國《紐約時報》刊登廣告，向譚德塞表達台灣立場，8小時內即募得一千萬，而公開信內容今也曝光。

阿滴與多位網紅、名人昨(10)日發起募資，原預計要募400萬，短短8個小時後收到超過一千萬元捐贈！。阿滴等人隨後著手撰寫公開信的相關內容，並在今日貼出初步的草稿，表示將會繼續吸收各方意見，持續改進，讓台灣人的聲音給世界聽見。

不過第一次草稿的方向似乎與一開始的說法有些出入，網友指出，當時募資時提到的是「台灣人寫給世界的一封信」，草稿卻是「寫給譚德賽的信」，似乎有點把自己的格局放小了，認為應該要修正。

(中時電子報)