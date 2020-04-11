因應新冠肺炎COVID-19疫情之防疫措施，由行政院與台北市政府合作的「口罩實名制自動販賣機」即將上路。電競暨板卡廠MSI微星科技（2377）旗下ACS汽車暨商用解決方案事業展現AIoT技術實力，攜手國內電子支付軟體商業安科技，共同開發國內首台具人機互動顯示介面的口罩自動販賣機，提供民眾除了藥局及網購外的便捷口罩購買途徑。

微星透過整合各種不同之無線行動通訊網路，達到同時支援4G-LTE及VPN內外網路切換的機制，讓傳統型販賣機模組升級、成為具行動支付與互動螢幕的智能口罩販賣機。

民眾只要插入健保卡即可連線至健保署系統核實身分，同時透過多樣化的行動支付方式付費、取得口罩，過程僅須30秒，亦可避免重複領取的情況，對於沒有時間排隊買口罩的上班族和不擅長操作網購的長者們來說，口罩實名制自動販賣機正式上線後將能讓民眾更為方便的購買口罩。

微星汽車暨商用解決方案事業本部總經理黃文山表示，口罩實名制自動販賣機上路後，希望能有助減輕醫護的人力負擔，也期冀將此創新技術及成功經驗推廣、複製到海外，為全球防疫盡心力。

除了智能口罩販賣機外，微星亦針對如何改善或有效降低醫院的群聚感染問題，推出「AI-UVC消毒機器人」，將其過去在掃地機器人之研發及技術能力、結合醫護人員工作台車的創新作法，隨時隨地的進行消毒與潔淨作業。AI-UVC消毒機器人去年並已獲得飯店與大賣場認證，今年在清福醫院與清福養老院等機構實證，加速了醫療型機器人更全面地應用至公共場合，預期將成為醫療院所日常清潔作業的未來重要趨勢。

(工商 )