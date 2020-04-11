受到新冠肺炎疫情在全球蔓延影響，導致國際股市近期重挫，大陸A股也受到一定影響。在此背景下，為求穩市護盤，A股上市企業與機構不僅在股利上大方現金分紅，更著力在市場回購增持，今年以來已有292家公司增持人民幣（下同）256億元。

證券時報11日報導，在疫情陰影壟罩下，A股上市公司「真金白銀」回報投資者的力度持續增強，現金股利漸成主流。Wind資料統計顯示，截至4月10日，2020年已有966家A股上市公司披露2019年財報，其中777家上市公司的股利計畫中有現金分紅，合計總金額為7,941億元。

同時，不少A股上市公司高層斥資增持回購自家股票。2020年以來共有292家A股上市公司獲得重要股東增持256億元，其中以中國平安46.06億元的增持金額高居榜首。同期獲重要股東增持金額逾10億元的公司共有7家，金額逾1億元的公司共39家。

(工商 )