台北市1名有中國旅遊史、須居家檢疫男子，昨天離開居住地，到場稽查的官員一度找嘸人。當地王姓里長氣炸，要求衛生局人員開罰，並將違規男子強制送往檢疫旅館看管。王里長強調，這名男子已是第二度違反檢疫規定，根本無視社區其他居民的安全，非常可惡。

據了解，違規男子經常來往中國與台灣兩地，2月底由對岸返台，須居家檢疫14天，居住地填寫的則是北市一處日租套房。但就在檢疫期最後一天，防疫系統發出警示，男子竟外出離開檢疫住所，而且還將手機關機，讓檢疫人員一度無法聯繫，終於找到人時，發現男子竟回到萬華住家，還到西門町等地購物、逛街。

北市衛生局人員開罰，男子檢疫時間也已結束。只是，男子三月中再度出境前往大陸，於三月底返國，也再度須居家檢疫14天，檢疫處所一樣是第一次檢疫住所附近的日租套房。當地里長接獲通報，由於男子曾有違規紀錄，昨要求北市觀旅局、衛生局、民政局、警方等單位人員聯合稽查，竟發現男子已私自離開，根本不在檢疫住所內。

緊急聯緊後，原來男子跑到約三百公尺處的首次檢疫住所。他解釋，因為二月底居家檢疫時，租約未到期，還有一些生活物品也未收走。心裏想著，也許這次居家檢疫可以用的到，所以回來收拾一下。但整理好行李後，覺得有些累了，就直接在房間裏睡著了，所以也沒回到這次填寫的居家檢疫住所裏了。

防疫人員表示，居家隔離與居家檢疫者，都需定位監管，離開檢疫或隔離住400公尺，就會發出警示。但這名男子因為未超出範圍，所以中央流行疫情指揮中心才未接獲通報。

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(中時電子報)