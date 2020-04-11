刑事警察局第六大隊跟嘉義市第一警分局合作，在嘉義市查獲毒咖啡包的工廠，除逮獲男女共7名嫌犯外，尚起出毒品咖啡包共2.7公斤及製造機器，但讓警方詫異的是，其中2名涉案女嫌竟是情敵，分別是20歲的蕭女及未成年的少女小莉，都是被另名高姓男子帶到工廠內幫忙而淪為毒犯，不過，他們都三緘其口，不願供述製造過程等細節，警方研判幕後還有指使者，進一步查緝中。

讓警方錯愕的是，在工廠內打雜的20歲蕭女，還有未成年的少女小莉（化名），竟都是20歲高姓男嫌犯的女朋友，也都是高男介紹帶領2人到此工廠幫忙，但是2人都不會吵架，可見愛情的力量多麼偉大。

嘉義市警一分局偵查隊長邱國揚指出，嫌犯們學歷都不高，僅高中畢業，卻都很年輕，可能全都染毒品，但尿液檢驗尚未出爐，1名少女之外，其餘介於18至22歲之間，主嫌是22歲的沈姓男子，檢方聲請羈押獲准後，其餘6人則交保或限制住居。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊（中打）隊長許忠彥說，去年11月間，嘉義市警局第一分局攔下一輛車，發現車內有1萬4000包毒咖啡包，每包重量約10公克，用每包市價500元計算，這些毒咖啡包市價達700萬元，歷經數月調查本月7日發動搜索工廠，才查獲這一批製造機具。

隊長許忠彥強調，毒咖啡包或強力搖頭丸，都屬於新興毒品，高檢署於今年初曾發布「強力搖頭丸致死率近100%、一個月奪28命」新聞，指許多的施用毒品致死案例，很高比例是毒品咖啡包內，摻入多種成分不明的新興毒品，刑事警察局會持續偵辦毒品或咖啡包的施用場所及分裝廠，維護國人生命安全。

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(中時電子報)